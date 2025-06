Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Kontrollen in Gütersloh - Zoll, Ordnungsamt, Steuerfahndung, Lebensmittelüberwachung und Polizei kontrollieren Gaststätten, Kioske und Cafés

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Freitagabend (13.06.) kontrollierten Kräfte des Hauptzollamts Bielefeld, des Ordnungsamts Gütersloh, Mitarbeiter der Steuerfahndung, die Abteilung Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Kreises sowie die Polizei Gütersloh im Rahmen des Projekts "Sicher im Kreis" Gaststätten, Kioske und Cafés in Gütersloh.

Insgesamt wurden zehn Objekte an dem Abend aufgesucht.

In einem Imbiss an der Nordhorner Straße wurden diverse ordnungsrechtliche Verstöße festgestellt. Unter anderem gab es Unstimmigkeiten im Kassensystem und nicht fachgerecht gelagerte Materialen im Küchenbereich.

Auch die Kassenführung eines Ladenbesitzers im nördlichen Stadtgebiet warf Fragen auf. Dort leitete die Steuerfahndung ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Wie auch im ersten Objekt gab es auch in der Küche Mängel, welche von der Lebensmittelüberwachung dokumentiert wurden.

In einer Gaststätte an der Carl-Bertelsmann Straße wurden zwei Mitarbeiter angetroffen, welche sich nicht ausweisen konnten. Es besteht Verdacht, dass der Inhaber des Ladens seine Mitarbeiter nicht richtig angemeldet hat. Auch hier wurde die Lebensmittelüberwachung im Bereich der Küche aufgrund mangelhaft gelagerter Materialien fündig.

Später geriet ein Imbiss im innerstädtischen Bereich in das Visier der Lebensmittelüberwachung. Der hygienische Zustand der Küche fordert eine Nachkontrolle.

Der Besuch eines Kiosks an der Berliner Straße scheiterte, da der Ladenbesitzer zügig sein Geschäft schloss, als sich die Kontrolleure näherten. Das Ende der Ladenöffnungszeit war eh bereits erreicht.

In unterschiedlicher Zusammensetzung werden die Kontrollen auch in Zukunft immer wieder an unterschiedlichen Örtlichkeiten stattfinden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell