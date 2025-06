POL-GT: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - Ein 36-jähiger Audi-Fahrer befuhr am Freitagabend (13.06., 23.55 Uhr) die Kölkebecker Straße in Richtung Harsewinkeler Straße. In Höhe der Unfallstelle kam er von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen und kam anschließend auf dem angrenzenden Acker zum Stehen. Durch die Feuerwehr musste der 36-Jährige aus seinem Auto befreit werden. Schwer verletzt ...

mehr