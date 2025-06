Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Rauchmelder-Alarm an Mehrfamilienhaus

Aurich-Sandhorst (ots)

In den Donnerstagabendstunden bemerkten Anwohner der Wiesenstraße im Ortsteil Sandhorst das lautstarke Piepen eines Rauchmelders. Weil dieser auch nach längerer Zeit weiterhin Alarm schlug, wurde schließlich ein Notruf abgesetzt. Die kurz darauf anrückenden Einsatzkräfte der Feuerwehr Sandhorst konnten den Warnton ebenfalls deutlich wahrnehmen, erkannten anhand der Lautstärke aber schnell, dass sich der Melder außerhalb geschlossener Räumlichkeiten befinden musste. Letztendlich wurde das Piepen auf dem zu einer Mehrfamilienhauswohnung zugehörigen Balkon im zweiten Obergeschoss lokalisiert, der folglich unter Zuhilfenahme einer Steckleiter bestiegen werden konnte. Dort fanden die Feuerwehrleute dann insgesamt vier alarmierende Rauchmelder in einem Müllbehälter vor, ein Schadensereignis in der dazugehörigen und derzeit leerstehenden Wohnung war dagegen nicht festzustellen.

