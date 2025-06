Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Tischgrill ruft Feuerwehr auf den Plan

Aurich-Haxtum (ots)

Die Auslösung der Brandmeldeanlage eines Alten- und Pflegeheimes ließ am Donnerstagabend die Feuerwehr Haxtum und den Einsatzleitwagen der Feuerwehr Aurich in die Bürgermeister-Friesenborg-Straße ausrücken. Im Zuge der nach dem Eintreffen durchgeführten Erkundung des Objekts stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Heimbewohner in seinem Zimmer einen Tischgrill betrieben hatte. Hierbei war eine Rauchentwicklung entstanden, wodurch ein Rauchmelder und damit die Brandmeldeanlage aktiviert worden waren. Die Feuerwehrleute beförderten den Tischgrill ins Freie, belüfteten im Anschluss die Räumlichkeiten und belehrten den Bewohner, ehe der Einsatz nach etwa einer halben Stunde beendet werden konnte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell