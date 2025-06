Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Große Festivitäten würdigen neun Jahrzehnte Brockzeteler Feuerwehrgeschichte

Bild-Infos

Download

9 weitere Medieninhalte

Aurich-Brockzetel (ots)

90 Jahre Freiwillige Feuerwehr Brockzetel: Anlässlich des runden Jubiläums fanden vor Kurzem entsprechende Feierlichkeiten am und im Gerätehaus der Ortsfeuerwehr statt. Der offizielle Festakt mit geladenen Gästen aus den Reihen der Politik, den Feuerwehren und der Dorfgemeinschaft wurde in den Mittwochabendstunden begangen, ehe der darauffolgende Donnerstag - treffenderweise ein Feiertag - dafür genutzt wurde, Türe und Tore für die Bevölkerung zu öffnen und das Jubiläum gemeinsam mit allen Interessierten gebührend zu zelebrieren. Nachdem Ortsbrandmeister Harald Cornelius zu Beginn der Abendveranstaltung alle Anwesenden begrüßt und sich herzlich für ihr Erscheinen bedankt hatte, leitete sein Amtsvorgänger Wilhelm Hinrichs die Vorstellung der 90-jährigen Chronik der Feuerwehr Brockzetel ein.

Eine Vielzahl schöner, zugleich aber auch immer wieder herausfordernder Ereignisse prägen die Geschichte des 1935 gegründeten östlichen Auricher Feuerwehrstandortes, dem zur Zeit vier Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehr, 30 Aktive der Einsatz- sowie fünf Mitglieder der Ehrenabteilung angehören. Waren die ersten Jahre noch von den Geschehnissen des Zweiten Weltkriegs bestimmt, blieben unter anderem ein großer Moorbrand aus dem Jahr 1966 oder die völlige Zerstörung einer Scheune im September 1972 in Erinnerung der jüngeren Wehrgeschichte. Der Einsatzwagen vom Typ Opel Blitz aus dem Jahr 1974 konnte im Januar 2000 durch ein erstmals mit Wassertank ausgestattetes Löschgruppenfahrzeug ersetzt werden. In den Folgejahren war die Feuerwehr Brockzetel immer wieder zur Unterstützung bei Großbränden in Nachbarorten wie auch der Bewältigung von Flächenereignissen durch Sturm oder Starkregen gemeinsam mit den weiteren Auricher Feuerwehren im Einsatz. 2013 bekamen die Ehrenamtlichen dann ein eigenes Mannschaftstransportfahrzeug, ehe im Oktober 2019 die Überführung des nagelneuen Löschgruppenfahrzeugs von Aufbauhersteller Magirus aus Ulm erfolgen konnte. Zugleich begannen in diesem Jahr die Arbeiten für den Neubau des Feuerwehrhauses, welcher Anfang Oktober 2020 fertiggestellt wurde. Aufgrund der zu dieser Zeit vorherrschenden Corona-Pandemie konnten die feierliche Einweihung der neuen Unterkunft sowie die offizielle Übergabe des Fahrzeugs erst im Mai 2022 begangen werden.

Im Anschluss an den historischen Exkurs übernahmen die politischen Vertreter in Person von Bürgermeister Horst Feddermann, Landrat Olaf Meinen und Ortsbürgermeister Gerhard Wulff das Wort und würdigten in kurzen Laudatien noch einmal die über neun Jahrzehnte geleistete Arbeit der Kameraden. Kreisbrandmeister Dieter Helmers sowie Stadtbrandmeister Heinz Hollwedel brachten ihre enorme Wertschätzung für die Verlässlichkeit auf die Brockzeteler Feuerwehrleute zum Ausdruck. Abschließend oblag es den Vertretern der umliegenden Feuerwehren und Vereinen, sich ihren Vorrednern in Tat anzuschließen und kleinere Präsente zu überreichen, die Ortsbrandmeister Harald Cornelius stellvertretend für seine Mitglieder entgegennehmen durfte. Er bedankte sich daraufhin noch einmal herzlich bei allen Erschienenen und konnte den offiziellen Part des Festaktes mit der Einladung zu einer vorbereiteten Mahlzeit und natürlich auch den darauffolgenden Tag der offenen Tür schließen.

Dieser sollte trotz teilweise widrigen Wetters einen vollen Erfolg darstellen. Beginnend mit einem gemeinsamen Gottesdienst, in dem Pastor Frank Karsten den Feuerwehrmitgliedern noch einmal den Segen für eine immer sichere Heimkehr von den Einsätzen aussprach, war allen Besuchern des Tages ein umfangreiches Programm geboten, um sich über die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr informieren, das Ende 2020 fertiggestellte Feuerwehrhaus erkunden und natürlich auch die Einsatzfahrzeuge in Augenschein nehmen zu können. Bei den jüngsten Gästen sorgten vor allem die von der Kinder- und Jugendfeuerwehr Wiesens betreuten Wasserspiele sowie eine große Hüpfburg für Begeisterung. Eine rundum reichhaltige Verpflegung war durch den Partyservice Campen, Fischbrötchen- und Getränkestand sowie ein umfangreiches Kuchenbüffet sichergestellt. Das Konzept eines Boxenstopps für Fahrradgruppen, die angesichts des Himmelfahrtstages unterwegs waren, ging zur Freude aller Beteiligten vollends auf.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell