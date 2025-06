Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Revisionsmaßnahmen täuschen Rauchmelder

Aurich (ots)

Im Auricher Schwimmbad am Ellernfeld hat am Dienstagmorgen die automatische Brandmeldeanlage Alarm geschlagen. Die Feuerwehr Aurich rückte daraufhin zu dem Objekt aus, welches derzeit umfassenden Revisionsarbeiten unterzogen wird. In diesem Zuge austretendes Spritzwasser hatte für die Aktivierung eines Rauchmelders gesorgt. Die aufgrund des Alarms aus dem Gebäude geeilten Personen konnten nach wenigen Minuten wieder in dieses zurückkehren, für die Feuerwehrkräfte war der Einsatz mit Rückstellung des Alarms beendet.

