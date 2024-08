Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einweisung, Taser, Brand und mehr

Lüdenscheid (ots)

Spuckattacke und Widerstand führen zur Einweisung Eine 21-Jährige aus Halver spuckte eine 17-jährige Lüdenscheiderin an, die an der Parkstraße mit ihrem Hund unterwegs war. Sie schrie die Lüdenscheiderin an und folgte ihr, ein 58 Jahre alter Anwohner wollte einschreiten und stieß dazu. Auch er wurde durch die 21-Jährige angespuckt, die im Anschluss in Richtung eines Hotels davonlief. Die Polizei konnte sie in der Nähe antreffen, sie versuchte zu flüchten und zeigte sich aggressiv. Sie wurde zu Fuß eingeholt und ihr wurden Handschellen angelegt, danach sollte sie zur Wache Lüdenscheid gebracht werden. Hier biss die Halveranerin im Streifenwagen eine Polizeibeamtin in den Arm, auf Grund ihres psychischen Zustandes wurde ein Arzt und das Ordnungsamt hinzugezogen. Die Dame wurde in eine Psychiatrische Einrichtung eingewiesen, die Polizistin wurde leicht verletzt. Es folgen Anzeigen wegen Widerstandes gegen die Polizei und Körperverletzung gegen die Hundehalterin und den Anwohner.

Tasereinsatz nach Randale

Die Polizei wurde am Freitagabend um 20:20 Uhr zur Timbergstraße gerufen, da es dort Streit zwischen mehreren Personen geben solle. Vor Ort wurden mehrere Beteiligte angetroffen, darunter ein 44 Jahre alter Lüdenscheider und dessen 16 Jahre alter Sohn. Sie verhielten sich den Beamten über sichtlich aggressiv und waren am bluten, was ersten Angaben zu Folge aus einer vorangeschrittenen Streitigkeit resultieren sollte. Sie stießen Beleidigungen gegenüber der anderen Personen vor Ort und den Beamten aus, Letztere wurden zudem verbal durch den 16-Jährigen bedroht. Zudem soll der 16-Jährige laut Zeugen mit einem Stein eine Scheibe an einer Haustür eingeschlagen haben und ein Pkw wurde beschädigt. Ein 54 Jahre alter Anwesender soll durch den Minderjährigen getreten worden sein, der Vater habe zudem mit einem Gürtel um sich geschlagen und einen 26-Jährigen verletzt. Der 54 und der 26 Jahre alte Beteiligte wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Minderjährige wurde seiner Mutter übergeben, die ihn an der Polizeiwache abholte. Der 44-Jährige, der auf Grund seines Auftretens mit einem Taser überwältigt wurde, wurde in ein Krankenhaus verbracht. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung. Zeugen der Tat werden gebeten, sich an die Polizei in Lüdenscheid zu wenden.

Schlag gegen Radfahrer

Ein 48 Jahre alter Lüdenscheider verließ am Samstagabend gegen 20:15 Uhr eine Kneipe an der Schlachthausstraße. Beim Verlassen des Gebäudes fuhr ein Radfahrer auf dem Gehweg dich an ihm vorbei und es gab eine verbale Auseinandersetzung mit dem 34 Jahre alten Radler. Im Zuge dessen schlug der Kneipenbesucher mit der Faust auf den Kopf des Radfahrers, der trug einen Helm, fiel jedoch vom Fahrrad zu Boden. Eine Zeugin schritt ein und die Polizei erschien, der 48-Jährige erhielt einen Platzverweis. Es folgt ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Schuss auf Scheibe

In der Gasstraße suchte die Polizei am Sonntagabend um 23:30 Uhr nach zwei Tatverdächtigen. Diese hatten Anwohnern zu Folge mit einem Gegenstand in der Hand auf eine Hauswand gezielt und geschossen. Wie sich herausstellte, haben sie millimetergroße Stahlkugeln verschossen, dabei haben sie ein Fenster beschädigt. Das Geschoss ist jedoch nicht ins Innere eingedrungen. Ein Anwohner konnte lediglich angeben, dass zwei dunkel gekleidete Personen den Schaden verursacht hätten, er konnte sie als 16-20 Jahre alt beschreiben. Die Polizei sucht Zeugen und ermittelt wegen Sachbeschädigung und eines wahrscheinlichen Verstoßes gegen das Waffengesetz. (lubo)

Containerbrand

An der Freiherr-vom-Stein-Straße in Lüdenscheid brannte am Sonntagabend gegen 23.40 Uhr ein Altpapiercontainer. Die Feuerwehr erstickte die Flammen. Der Container wurde beschädigt. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell