Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Reifen zerstochen - Radmuttern gelöst - Teures Obst

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagmorgen sämtliche Reifen zweier Linienbusse zerstochen. Die Busse der Deutschen Bahn parkten auf Parkplätzen an der Hauptstraße.

In der vergangenen Woche wurden Radmuttern eines im Bereich Oststraße bzw. Weidenstraße geparkten schwarzen Skoda Superb gelöst oder gestohlen. Am Donnerstagmorgen startete der Fahrer von der Weidenstraße. Am Ziel angekommen, bemerkte er, dass zwei von fünf Radmuttern fehlten und zwei weitere locker saßen - wenige Tage zuvor hatte er die Radmuttern noch geprüft.

Begeistert von der angebotenen Qualität hat eine 26-jährige Meinerzhagenerin am Donnerstag Obst von einer fliegenden Händlerin gekauft. Die Händlerin hatte am Morgen bei ihr geklingelt und ihr direkt ein Stück Apfel zum Probieren in die Hand gedrückt. Die Verkäuferin machte der Meinerzhagenerin den Einkauf schmackhaft. Die junge Frau orderte für mehrere hundert Euro Kartoffeln und Äpfel. Im Nachhinein rechnete die Kundin nach und fühlt sich nun massiv betrogen. Deshalb erstattete sie Anzeige bei der Polizei. (cris)

