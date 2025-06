Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Täuschungsalarm durch Schleifstaub

Aurich (ots)

Die Auslösung einer Brandmeldeanlage erforderte am Montagnachmittag einen weiteren Einsatz der Feuerwehr Aurich. Bei der Leitstelle in Wittmund war der Feueralarm eines Gebäudekomplexes mit Einkaufs- und Übernachtungsmöglichkeiten am Pferdemarkt aufgelaufen. Die wenig später anrückenden Einsatzkräfte machten den dafür verantwortlichen Rauchmelder innerhalb des angeschlossenen Hotels ausfindig. Hier hatten Handwerksarbeiten stattgefunden, von denen eine Staubentwicklung ausgegangen war.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell