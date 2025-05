Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Böschung fing Feuer

Aurich-Egels (ots)

Durch einen gemeldeten Heckenbrand wurden die Feuerwehren Wallinghausen und Aurich in den Dienstagnachmittagsstunden nach Egels alarmiert. Die Leitstelle in Wittmund teilte den Einsatzkräften auf der Anfahrt mit, dass Anwohner schon eigenständige Löschmaßnahmen eingeleitet haben sollten. Beim Eintreffen in der Straße Im Beeholt war das Feuer hierdurch bereits erfolgreich bekämpft worden. Mit einer Wärmebildkamera wurde das betroffene Buschwerk noch einmal umfassend kontrolliert und der Löscherfolg abschließend bestätigt.

