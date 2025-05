Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Einsatzstelle weiträumig abgesperrt

Aurich (ots)

Im Rahmen eines schweren Unfallereignisses auf der Von-Jhering-Straße hat die Feuerwehr Aurich am Montagmorgen bei umfangreichen Sperrmaßnahmen unterstützt. Initial waren die Feuerwehrleute zur Absicherung des laufenden Einsatzes der Rettungskräfte hinzugerufen worden und übernahmen in diesem Zuge die weiträumige Absperrung des Unfallortes. Hierzu wurden die Zufahrtswege im Bereich der Pferdemarktkreuzung, an der Einmündung Emder Straße/Julianenburger Straße sowie die Friedhofsstraße mit den Einsatzfahrzeugen zugestellt und der Straßen- sowie Gehwegsverkehr von dort aus entsprechend umgeleitet. Einschließlich der auf die Rettungsmaßnahmen folgenden Unfallaufnahme durch die Polizei musste die Vollsperrung der Von-Jhering-Straße für insgesamt drei Stunden aufrechterhalten werden. Immer wieder kam es dabei zu Situationen, in denen Verkehrsteilnehmer uneinsichtig reagierten und an den absichernden Einsatzkräften vorbeizukommen versuchten.

