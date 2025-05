Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Kunstnebel-Entweichung mit Folgen

Aurich (ots)

In einem Freizeitcenter im zweiten Obergeschoss des Einkaufszentrums am Fischteichweg schlug am Samstagvormittag ein Rauchmelder Alarm. Die dadurch aktvierte Brandmeldeanlage rief die Feuerwehr Aurich auf den Plan und schaltete zugleich entsprechende Räumungsdurchsagen auf, mit denen die Besucher zum Verlassen des Gebäudekomplexes aufgefordert wurden. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, waren bereits nahezu alle Personen aus dem Objekt herausgeeilt. Somit konnten die Feuerwehrleute ungehindert mit ihren Erkundungsmaßnahmen beginnen. In diesem Zuge wurde festgestellt, dass der entsprechende Rauchmelder auf künstlichen Nebel reagiert und daher ausgelöst hatte. Ein Schadensereignis lag dagegen nicht vor. Im Anschluss an eine umfangreiche Belüftung der Räumlichkeiten konnte die Brandmeldeanlage zurückgestellt und das Gebäude nach einer knappen Stunde wieder freigegeben werden.

