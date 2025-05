Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Trockner in Flammen

Aurich (ots)

Aufmerksame Nachbarn bemerkten in den Montagabendstunden plötzlich sichtbaren Feuerschein innerhalb eines Wohnhauses an der Ecke Lützowallee/Danziger Straße. Nachdem sie den Bewohner auf den Brand aufmerksam gemacht hatten und dieser das Gebäude daraufhin umgehend verließ, wurde ein Notruf abgesetzt. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehren Walle und Aurich waren wenige Minuten später vor Ort und leiteten sofortige Löschmaßnahmen ein. Atemschutzgeräteträger gingen in die völlig verrauchten Räumlichkeiten vor, wo sie einen in Vollbrand stehenden Trockner vorfanden. Mit einem Strahlrohr wurden die Flammen in den nächsten Minuten unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf weitere Teile des Hauses damit verhindert.

Die anschließenden Nachlöscharbeiten sollten aufgrund der Intensität, mit der das Feuer gewütet hatte, noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Unter anderem mussten Teile der Gebäudedecke geöffnet werden, um bis dorthin vorgedrungene Glutnester bekämpfen zu können. Diese wurden mittels Wärmebildkamera lokalisiert und anschließend Stück für Stück abgelöscht. Insgesamt vier Atemschutztrupps waren im Verlauf des Einsatzes gefordert. Gut zweieinhalb Stunden nach Eintreffen konnte dann endgültig "Feuer aus" festgestellt werden. Das betroffene Wohnhaus ist trotz umfangreicher Belüftungsmaßnahmen aufgrund der enormen Rauch- sowie Hitzebeaufschlagung vorerst unbewohnbar, der zuständige Energieversorger schaltete Strom und Gas ab. Auch die Polizei und der Rettungsdienst waren mit im Einsatz.

