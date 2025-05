FW-AUR: Wasseraustritt führt Feueralarm herbei

Aurich (ots) - Durch einen Windstoß fiel am Mittwochmittag die Wohnungstür eines in der Von-Bodelschwingh-Straße wohnhaften Elternpaares zu. Beide Erwachsenen hatten in diesem Moment unglücklicherweise keinen passenden Schlüssel zur Hand, wodurch sie von ihrem sechsmonatigen Baby, das sich nun alleine in den Räumlichkeiten befand, getrennt wurden. Hilfesuchend und voller Sorge wählten sie daraufhin den Notruf. ...

mehr