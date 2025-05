Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Frontalzusammenstoß mit Leitplanke

Aurich-Plaggenburg (ots)

Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr sind in der Nacht zu Samstag an die Esenser Straße gerufen worden. Bei der Leitstelle in Wittmund war zuvor ein automatisch abgesetzter E-Call-Notruf eines verunfallten Fahrzeugs eingegangen, in dem sich zu diesem Zeitpunkt zwei Insassen befanden. Da über den vorhandenen Sprechkontakt zunächst nicht eindeutig festgestellt werden konnte, ob die beiden Personen möglicherweise noch in dem Wagen eingeschlossen sind, wurden die Feuerwehren Plaggenburg, Middels und Sandhorst auf die Bundesstraße 210 alarmiert. Ersteintreffende Rettungskräfte gaben dann bereits kurz nach ihrer Ankunft die Rückmeldung, dass sich Fahrer und Beifahrerin selbstständig aus dem PKW herausbegaben und niemand mehr befreit werden musste.

Die Fahrzeuginsassen waren trotz der offenbar wuchtigen Kollision mit einer Leitplanke glücklicherweise nur leicht verletzt worden. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Abklärung auch einem Krankenhaus zugeführt. Für die Feuerwehrleute galt es, die Einsatzstelle bis zum Eintreffen eines Abschleppdienstes umfangreich abzusichern und auszuleuchten. Dieser barg den nicht mehr fahrtüchtigen Wagen mitsamt des angehängten Fahrradträgers, welcher den Aufprall noch einigermaßen unbeschadet überstanden hatte. In Absprache mit der Polizei nahmen die Einsatzkräfte im Anschluss noch einen Motortrennschleifer vor, um die stark deformierten Teile der Leitplanke abzutrennen. Während des gut eineinhalb Stunden andauernden Einsatzes war die Esenser Straße im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

