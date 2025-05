Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Fahrstuhl schließt Mitfahrende ein

Aurich-Haxtum (ots)

Zusammen mit ihrem Hund benutzten zwei Bewohner am Dienstagvormittag den Aufzug eines Mehrfamilienhauses in der Straße Stubbenland, als dieser unerwartet zum Stillstand kam. Da sich auch nach mehreren Minuten nichts tat und die Tür verschlossen blieb, betätigten sie den vorhandenen Notrufknopf. Über die Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland wurde daraufhin die zuständige Feuerwehr Haxtum alarmiert. Bei Ankunft der Einsatzkräfte befanden sich die Personen samt Haustier nach wie vor in der Fahrstuhlkabine, waren nach eigenen Angaben aber wohlauf. Den Feuerwehrleuten gelang es, die Aufzugstür binnen kürzester Zeit zu öffnen und die Eingeschlossenen zu befreien. Alle Beteiligten blieben unversehrt.

