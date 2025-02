Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Kreuzung Schuraer Straße/ Straße "Am Unterbach"- insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden (15.02.2025)

Spaichingen (ots)

Insgesamt rund 30.000 Euro Blechschaden sind bei einem Unfall auf der Kreuzung Schuraer Straße/ Straße "Am Unterbach" am Samstagmorgen entstanden. Ein 43-jähriger Opel-Fahrer war gegen 8.15 Uhr auf der Straße "Am Unterbach" in Richtung "Im Grund" unterwegs und querte an der Kreuzung die Schuraer Straße. Hierbei kollidierte der Mann mit einem Audi Q2 einer 66-Jährigen, die auf der vorfahrtsberechtigten Schuraer Straße in Richtung Schura fuhr. Beide Autofahrende blieben unverletzt. Abschlepper kümmerten sich um die beschädigten Autos.

