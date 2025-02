Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen/ Lkr. Tuttlingen) Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr (15.02.2025)

Wehingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist von Beamten des Polizeireviers Spaichingen am frühen Samstagmorgen aus dem Verkehr gezogen worden. Gegen 4 Uhr erhielten die Polizisten einen Hinweis, dass der Fahrer eines Skoda betrunken unterwegs sei. In der Steinstraße hielten die Beamten den 42-jährign Autofahrer an. Bei der Überprüfung fiel den Polizisten eine deutliche Alkoholisierung des Mannes auf. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Er musste mit Ihnen zu einer Blutprobe in ein Krankenhaus fahren. Seinen Führerschein behielten die Beamten ebenfalls ein. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Um seinen wegen des starken Alkoholkonsums teilweise bewusstlosen Beifahrer kümmerte sich der alarmierte Rettungsdienst. Einem Anwohner, der sich durch die polizeilichen Maßnahmen in seiner Nachtruhe gestört fühlte und wutentbrannt auf die Straße rannte, mussten die Beamten einen Platzverweis erteilen.

