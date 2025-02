Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Autofahrer schanzt über einen Kreisverkehr und verletzt sich leicht (14.02.2025)

Trossingen (ots)

Am Freitag ist es gegen 13.45 Uhr auf der Landesstraße 429 zwischen Trossingen und Schura zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 40-jähriger Autofahrer kam mit einem Renault von der Straße ab, schanzte über den Kreisverkehr L 429/ K5910 und blieb im rechtsseitigen Waldstück stehen. Der Fahrer verletzte sich hierbei leicht und musste vom Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Am Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Dieser musste abgeschleppt werden.

