Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: 18 neue Einsatzkräfte für Auricher Feuerwehren

Aurich (ots)

Im Zuge der modularen Grundlagenausbildung haben am Samstag insgesamt 18 Teilnehmer aus den Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Aurich den ersten Lehrgang ihrer Laufbahn erfolgreich abgeschlossen. Drei Wochen theoretische und praktische Ausbildung sowie ein zweiteiliger Leistungsnachweis liegen hinter den Absolventen der sogenannten Qualifikationsstufe 1. In dieser Zeit erlernten die Nachwuchskräfte an insgesamt sieben Abenden unter der Woche sowie drei Samstagen die wichtigsten Basics des Feuerwehrwesens. Von Rechtsgrundlagen über das richtige Verhalten in Gefahrensituationen, Fahrzeug- und Gerätekunde sowie den Umgang mit physischer und psychischer Belastung bis hin zu Funkausbildung sowie diversen Einsatzübungen zur Verinnerlichung des korrekten Ablaufs verschiedenartiger Löschangriffe wurden den Teilnehmern alle erforderlichen Grundkenntnisse übermittelt, die sie für die Wahrnehmung der Funktion des Truppmitglieds im Einsatzdienst der Feuerwehr benötigen.

An diesem nehmen die Absolventen ab sofort aktiv teil und rücken von nun an gemeinsam mit den Kräften ihrer Ortsfeuerwehr aus, um in Notsituationen zur Hilfe zu eilen. Der Qualifikationsstufenlehrgang wurde seit der landesweiten Ausbildungsreform im vergangenen Jahr nun bereits zum zweiten Mal in der Stadt Aurich durchgeführt. Ein weiterer Termin für Nachwuchskräfte aus den zehn Auricher Feuerwehren ist für das vierte Quartal anberaumt. Um über die erlangte Einsatzfähigkeit hinaus auch die Ausbildung zum Truppmitglied vollständig abzuschließen, steht für die Absolventen in den nächsten Monaten noch ein weiterer 14-tägiger Lehrgang samt Prüfung an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Georgsheil auf dem Programm. Bis dahin haben die frisch gebackenen Feuerwehrleute fortan schon einmal die Gelegenheit, erste Erfahrungswerte im realen Einsatzgeschehen zu sammeln.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich