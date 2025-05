Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Äste im Egelser Wald herabgestürzt

Aurich-Wiesens (ots)

Noch in den letzten Zügen ihres regulären Übungsdienstes wurde die Feuerwehr Wiesens am Dienstagabend auf die Egelser Straße gerufen. Aus der Krone eines dem dortigen Waldstück angehörigen Baumes war ein großer Ast herausgebrochen und auf die darunterliegende Fahrbahn gestürzt. Bei der Inaugenscheinnahme erkannten die Einsatzkräfte, dass auch weitere Äste aus mehreren Metern Höhe hinabzufallen drohten. Um die Gefahr zu beseitigen, wurde die Einsatzstelle zunächst umfangreich abgesichert und die Drehleiter der Feuerwehr Aurich nachgefordert. Vom Rettungskorb aus konnten die instabilen Äste in der Folge zurückgeschnitten werden. Die Fahrbahn wurde anschließend von den Überresten befreit und nach etwa einer halben Stunde wieder freigegeben.

