FW-AUR: Alarm in Herberge

Durch einen defekten Rauchmelder ist am Freitagvormittag die Brandmeldeanlage einer Beherbergungsstätte am Ellernfeld ausgelöst worden. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich hatten vor Ort schnell feststellen können, dass es nicht zu einem Feuer gekommen war. Der im Kellergeschoss lokalisierte Melder löste trotz Rückstellung abermals aus, weshalb die Feuerwehrleute auf einen technischen Fehler schlossen. Das Gerät wurde von einem Gebäudeverantwortlichen außer Betrieb genommen, der sich nun um schnellstmöglichen Ersatz zu bemühen hat. Die im Zuge des Feueralarms aus dem Objekt geeilten Gäste konnten bereits nach wenigen Minuten wieder in dieses zurückkehren.

