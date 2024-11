Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Personengruppe skandiert verfassungsfeindlichen Parolen - Zeugen gesucht

Rostock (ots)

Am Mittwochabend, den 13. November 2024, gegen 22:00 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Rostock durch einen Zeugen eine größere Personengruppe gemeldet, die sich in der Hans-Sachs-Allee in Rostock aufgehalten und dort lautstark verfassungsfeindliche Parolen geäußert haben soll. Die Gruppe soll sich anschließend in Richtung Holbeinplatz bewegt haben. Trotz einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die eingesetzten Beamten keine Personengruppe feststellen.

Die Kriminalpolizeiinspektion hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Hinweise zu der Gruppierung geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0381/4916-1616 entgegen. Alternativ können sich Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder Hinweise über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de mitteilen.

