Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Familie aus verschlossenem Aufzug befreit

Aurich (ots)

Gleich in doppelter, gewissermaßen sogar fünffacher Hinsicht haben Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich am Freitagabend Hilfe geleistet. Sie waren um 20:25 Uhr zu einem Hotel am Pferdemarkt gerufen worden, in dem eine vierköpfige Familie innerhalb eines Fahrstuhls festsaß. Glücklicherweise befand sich die Aufzugkabine auf ebenerdiger Höhe im Erdgeschoss, sodass die Türen nur noch mit Hilfe entsprechenden Werkzeugs geöffnet werden mussten, um die zwei Erwachsenen mit ihren beiden Kindern wohlauf zu befreien. Währenddessen machte sich eine Rollstuhlfahrerin im zweiten Obergeschoss des Gebäudes bemerkbar, die auf den nunmehr außer Betrieb gesetzten Fahrstuhl angewiesen war. Kurzerhand ergriffen die Feuerwehrleute Initiative und trugen die Frau behutsam auf das Parkdeck zu ihrem Fahrzeug. Alle Betroffenen waren den Einsatzkräften für ihre geleistete Hilfe sehr dankbar, die Familie nahm im Anschluss noch das Angebot zur Betrachtung der Feuerwehrfahrzeuge wahr, was den Schrecken der unglücklichen Situation zuvor schon beinahe wieder vergessen machte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell