Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Schnelle Hilfe nach Hausnotruf-Betätigung

Aurich-Wallinghausen (ots)

Zu einem Wohngebäude in der Straße An der Waldschule ist die Feuerwehr Wallinghausen in der Nacht zu Donnerstag ausgerückt. Der Bewohner war auf Hilfe angewiesen und hatte dies über seinen Hausnotruf kundgetan. Da vermutet wurde, dass er die Tür nicht eigenständig wird öffnen können, entsendete die Leitstelle Ostfriesland gegen 03:40 Uhr neben dem Rettungsdienst auch gleich die Feuerwehr zur Einsatzstelle. Nach einer kurzen Lageerkundung vor Ort gelang es den Feuerwehrleuten, sich binnen weniger Minuten Zutritt zu verschaffen. Der Rettungsdienst konnte daraufhin die Versorgung des Bewohners einleiten.

