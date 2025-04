Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Gertrud Festnahme nach Einbruch in Imbiss

Lübeck (ots)

48-jähriger Lübecker wurde nach einen Einbruch in einen Imbiss am frühen Montagmorgen (21.04.2025) festgenommen. Ein Anwohner hatte die Polizei informiert nachdem er zuvor verdächtige Geräusche vernommen und ein eingeschlagenes Fenster am Imbiss bemerkt hätte.

Am Montagmorgen gegen 03.40 Uhr meldete sich ein 58-jähriger Anwohner, dass er ein Geräusch gehört hätte und von seiner Wohnung aus gesehen, dass eine Fenster im benachbarten Imbiss in der Marlistraße beschädigt gewesen wäre. Ein weiterer Zeuge hätte eine männliche Person in den Geschäftsräumen gesehen.

Polizeibeamte umstellten zunächst das Gebäude und begannen dann mit der Absuche der Imbissräume. In der Küche konnte ein 48-jähriger Lübecker festgestellt werden, der Einbruchswerkzeug und mögliches Stehlgut bei sich hatte. Er wurde festgenommen und für weitere Maßnahmen zunächst zum 4. Polizeirevier in Lübeck gebracht.

Die Staatsanwaltschaft entschied, dass der Tatverdächtige zu entlassen wäre.

Das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls. Bereits am Vorabend war es gegen 22.50 Uhr zu einem weiteren Einbruchsdiebstahl in unmittelbarer Nähe gekommen. Es wird geprüft, ob ein Zusammenhang besteht.

