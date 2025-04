Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Oldenburg/OH Diebstahl einer Werbefigur

Lübeck (ots)

Montagnacht (21.04.2025) entwendeten zwei Heranwachsende die Werbefigur eines Fachmarktes für Tierfutter und Tierbedarf in Oldenburg in Holstein. Eine Zeugin beobachtete das Wegtragen einer Kunststofffigur und informierte die Polizei. Beamte der Polizeistation Oldenburg konnten die Tatverdächtigen mit der Figur an der Wohnanschrift antreffen. Die zwei Heranwachsenden mussten den Kunststoffhund, der zu groß für den Transport im Auto war zur Polizeistation tragen.

Eine 30-jährige Oldenburgerin teilte der Polizei am 21.04.2025 gegen 01.00 Uhr mit, sie hätte beobachtet, dass zwei Unbekannte eine große Kunststofffigur von einem Tierfuttergeschäft in der Kieler Chaussee entwendet hätten und diese in Richtung Innenstadt trügen. Ein Pkw würde dabei neben der Figur und den Trägern herfahren. Die Frau berichtete, dass die Männer und das Begleitfahrzeug in eine Nebenstraße in Nähe des Oldenburger Marktes abgebogen wären.

Vor einem Wohnhaus stellten die Polizeibeamten die entwendete Figur, das Fahrzeug und die Tatverdächtigen fest. Ein 18-Jähriger gab zu, zusammen mit seinem 19-jährigen Bekannten den Kunststoffhund entwendet zu haben. Zur Sachverhaltsaufnahme mussten die beiden Oldenburger die Beamten zur Wache begleiten und dabei den Hund tragen, der aufgrund seiner Größe nicht einen Streifenwagen passte.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell