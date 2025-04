Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH/Schashagen OT Beusloe Angriff auf Vollstreckungsbeamtin

Lübeck (ots)

Mittwochmittag (16.04.2025) wurde eine Mitarbeiterin des Kreises Ostholstein beim Aufbau einer Geschwindigkeitsmessanlage auf der Kreisstraße 59 im Ortsteil Beusloe von einem Motorradfahrer getreten und beleidigt. Der Tatverdächtige ist bislang unbekannt, die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Gegen 13.30 Uhr richtete eine Mitarbeiterin des Kreises Ostholstein eine Geschwindigkeitsmessanlage auf der Kreisstraße 59 im Kurvenbereich aus Richtung der B 501 im Ortsteil Beusloe ein. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand habe ein Motorradfahrer angehalten und die 50-Jährige beleidigt. Als die Ostholsteinerin hierauf nicht einging und sich dem Messgerät zuwandte, soll der Motorradfahrer unvermittelt nach der Frau getreten haben. Der Tatverdächtige habe anschließend sein Motorrad bestiegen und sei auf der Kreisstraße 59 in Richtung Logeberg gefahren.

Das Kennzeichen des Motorrades wäre nicht erkennbar gewesen. Der Mann wurde als ca. 1,85 m groß und schlank beschrieben. Er hätte Deutsch mit Akzent gesprochen, wobei der Akzent nicht weiter eingeordnet werden könnte. Der Tatverdächtige hätte eine schwarze Lederkombi getragen, sein Motorrad wäre schwarz-silbern gewesen.

Die Frau erlitt eine Verletzung und musste mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizeistation Grömitz hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung und des tätlichen Angriffs aufgenommen. Wer am Mittwoch gegen 13.00 Uhr im Bereich der Kreisstraße 59, Ortsteil Beusloe Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 04562/22000 oder per Mail an Groemitz.Pst@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell