FW-AUR: Brandmeldeanlage ausgelöst

Aurich (ots) - Gleich in doppelter, gewissermaßen sogar fünffacher Hinsicht haben Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich am Freitagabend Hilfe geleistet. Sie waren um 20:25 Uhr zu einem Hotel am Pferdemarkt gerufen worden, in dem eine vierköpfige Familie innerhalb eines Fahrstuhls festsaß. Glücklicherweise befand sich die Aufzugkabine auf ebenerdiger Höhe im Erdgeschoss, sodass die Türen nur noch mit Hilfe ...

mehr