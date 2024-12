Polizei Dortmund

POL-DO: Wichtiger Hinweis für Medien: Unsere Erreichbarkeit bei Presseanfragen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1075

Die Rufnummer der Pressestelle des Polizeipräsidiums Dortmund - 0231/132 1020 - gilt ab sofort an allen Wochentagen rund um die Uhr. Die Leitstelle ist in den Nachtstunden und an Wochenenden für Presseanfragen nicht mehr unter der Durchwahl -8340 zu erreichen.

Anrufe werden außerhalb der regulären Dienstzeit der Pressestelle (Mo-Fr 07.00 bis 21.00 Uhr) und an Wochenenden sowie an Feiertagen in die Leitstelle umgeleitet.

Wir bitten Journalistinnen und Journalisten, außerhalb dieser Dienstzeiten die -8340 nicht mehr anzuwählen und für Presseanfragen die 0231/132-1020 zu nutzen.

