Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Simultane Feueralarme zu später Stunde

Aurich

Quasi zeitgleich liefen am späten Dienstagabend zwei ausgelöste Brandmeldeanlagen aus dem Auricher Stadtgebiet bei der Leitstelle in Wittmund auf. Während um 23:07 Uhr zunächst die Feuerwehr Sandhorst an die Dornumer Straße zu einem dort ansässigen Industriebetrieb gerufen wurde, erfolgte die Alarmierung der Feuerwehr Aurich lediglich eine Minute später. Die Einsatzkräfte mussten das Schwimmbad am Ellernfeld anfahren, wo es wie bereits in den Morgenstunden des Tages zu einer Aktivierung des Feueralarms gekommen war.

Durch die eingeleiteten Erkundungsmaßnahmen wurde daraufhin ein Rauchmelder im Saunabereich lokalisiert, der jedoch ohne erkennbaren Grund ausgelöst hatte. Weil das Gerät aber auch nach erfolgter Rückstellung der Brandmeldeanlage weiterhin Alarm schlug, schlossen die Feuerwehrleute auf einen technischen Defekt. Die Einsatzstelle wurde einem kurze Zeit später eintreffenden Objektverantwortlichen übergeben, der sich um die schnellstmögliche Fehlerbehebung zu bemühen hat.

Im Sandhorster Gewerbegebiet war derweil im Zuge der durchgeführten Erkundung des betroffenen Gebäudes ebenfalls schnelle Entwarnung möglich. Auch hier lag dem Feueralarm kein Schadensereignis zugrunde, stattdessen hatte ein Rauchmelder ohne erkennbaren Grund ausgelöst. Die Feuerwehrkräfte übergaben den Einsatzort im Anschluss an die Zurückstellung der Brandmeldeanlage dem zuständigen Wachdienst und rückten nach rund einer halben Stunde wieder ab.

