FW-AUR: Baum droht auf Radweg zu fallen

Schnell beseitigen konnten Einsatzkräfte der Feuerwehr Wallinghausen am Mittwochabend einen kleineren Sturmschaden. Aufmerksame Passanten hatten einen beschädigten Baum am Radweg zwischen den Straßen Neekamp und Spetzweg entdeckt, welcher nun in Gänze umzustürzen drohte. Unter Zuhilfenahme von Hochentaster und Kettensäge entfernten die Feuerwehrleute daraufhin die brüchigen Teile des Baumes. Der Radfahrweg wurde anschließend freigeräumt und nach erfolgreicher Beseitigung der Gefahr rund 20 Minuten später wieder freigegeben.

