Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Ast aus Baumkrone gebrochen

Aurich-Tannenhausen (ots)

Bereits am vergangenen Freitag musste die Feuerwehr Tannenhausen zu einem Hilfeleistungseinsatz an die Ol Streek ausrücken. Ein größerer Ast war aus einer Baumkrone heraus-, aber noch nicht gänzlich abgebrochen und drohte nun auf die darunterliegende Straße zu stürzen. Aufgrund der Höhe des Baumes hatte die Leitstelle auch gleich die Drehleiter der Feuerwehr Aurich hinzualarmiert. Den Tannenhausener Einsatzkräften gelang es, den Ast zu erreichen und diesen anschließend durch vorsichtiges Ziehen vom Stamm zu lösen, wodurch das Gehölz in dem zuvor abgesperrten Bereich zu Boden fiel. Während die derweil eingetroffene Drehleiter somit nicht mehr erforderlich war, zerkleinerten die Feuerwehrleute das Gehölz mittels Kettensäge und konnten gesperrte die Straße im Anschluss wieder freigeben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell