POL-GT: 18-jähriger Gütersloher bei Alleinunfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Sonntagmorgen (15.06., 04.30 Uhr) befuhr ein 18-jähriger den Stadtring Sundern mit seinem Pedelec. Dabei stürzte er nach ersten Erkenntnissen von seinem Zweirad und verletzte sich schwer. Er lag anschließend auf dem Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Kattenstroth. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Während der Unfallaufnahme war starker Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrnehmbar. Eine Blutprobe wurde ihm abgenommen.

