POL-FR: Weisweil: Sachbeschädigung durch Brandlegung - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Am Donnerstagabend, 07.08.2025, gegen 18:10 Uhr wurde in Weisweil auf dem Gelände der Grundschule am Rheinwald eine Restmülltonne durch eine bislang unbekannte Täterschaft in Brand gesetzt. Die Kunststofftonne verschmolz infolge der Hitzeentwicklung vollständig. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.
Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.
