POL-FR: Weisweil: Sachbeschädigung durch Brandlegung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 07.08.2025, gegen 18:10 Uhr wurde in Weisweil auf dem Gelände der Grundschule am Rheinwald eine Restmülltonne durch eine bislang unbekannte Täterschaft in Brand gesetzt. Die Kunststofftonne verschmolz infolge der Hitzeentwicklung vollständig. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

