POL-FR: Weil am Rhein: Mehrere Garagenaufbrüche - hoher Sachschaden
Freiburg (ots)
Am Freitag, 08.08.2025, in dem Zeitraum zwischen 02.00 Uhr bis 07.30 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft mindestens fünf Garagen in der Basler Straße in Otterbach aufzubrechen. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft in keine der Garagen. Vermutlich die gleiche Täterschaft gelangte aber in unmittelbarer Nähe durch Aufschlitzen einer Markise, welche aus Tür diente, in einen Carport. In dem Carport wurden Motorradpacktaschen durchsucht. Aus diesen wurde nichts entwendet. Zudem versuchte die unbekannte Täterschaft ein Fahrradschloss, mit welchem ein Pedelec gesichert wurde, aufzubrechen. Das Pedelec verblieb im Carport. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.
