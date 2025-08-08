PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Hochwertiges Mountainbike von Fahrradträger entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte entwendeten am Donnerstag, 07.08.2025 zwischen 12.30 Uhr und 16.20 Uhr ein Mountainbike von einem Fahrradträger. Der Pkw mit dem Fahrradträger stand auf einem Parkplatz an der B317 auf Höhe des Schwimmbades. Vor dem entwendeten Fahrrad befand sich noch ein älteres Mountainbike, welches heruntergeklappt wurde. Bei dem entwendeten Mountainbike, welches mit Fahrradschloss und Spanngurte gesichert war, handelt es sich um ein Rad der Marke Nukeproof in der Farbe Grau. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 10:54

    POL-FR: Wehr: Fahrzeugbrand

    Freiburg (ots) - In der Nacht auf Donnerstag, 07.08.2025, kam es gegen 0:30 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in Wehr. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus und auf die in der Nähe geparkten Autos verhindert werden. Der Fiat brannte vollständig aus, wodurch ein Sachschaden von ungefähr 2000 Euro entstanden sein dürfte. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt ausgegangen. ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:53

    POL-FR: Wutöschingen: Unfall am Eichwaldparkplatz

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 07.08.2025, gegen 16.00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B314 beim Eichwaldparkplatz. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 75-jähriger Audi-Fahrer den Eichwaldparkplatz zum Wenden zu nutzen. Dabei übersah er beim Einfahren in die Fahrbahn zurück in Richtung Lauchringen einen in Richtung Wutöschingen fahrenden BMW, wodurch es zur Kollision zwischen beiden Autos kam. ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:52

    POL-FR: Bonndorf: Radfahrer übersehen - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 07.08.2025, gegen 17:00 Uhr soll sich in der Spiegelstraße in Bonndorf ein Verkehrsunfall ereignet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein dunkler SUV vom Fahrbahnrand angefahren sein und dabei einen 18-jährigen Radfahrer übersehen haben. Dieser musste, um eine Kollision zu verhindern stark abbremsen, wodurch er stürzte und sich leicht verletzte. Die Verkehrspolizei Waldshut ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren