Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Hochwertiges Mountainbike von Fahrradträger entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte entwendeten am Donnerstag, 07.08.2025 zwischen 12.30 Uhr und 16.20 Uhr ein Mountainbike von einem Fahrradträger. Der Pkw mit dem Fahrradträger stand auf einem Parkplatz an der B317 auf Höhe des Schwimmbades. Vor dem entwendeten Fahrrad befand sich noch ein älteres Mountainbike, welches heruntergeklappt wurde. Bei dem entwendeten Mountainbike, welches mit Fahrradschloss und Spanngurte gesichert war, handelt es sich um ein Rad der Marke Nukeproof in der Farbe Grau. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

