Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Radfahrer übersehen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 07.08.2025, gegen 17:00 Uhr soll sich in der Spiegelstraße in Bonndorf ein Verkehrsunfall ereignet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein dunkler SUV vom Fahrbahnrand angefahren sein und dabei einen 18-jährigen Radfahrer übersehen haben. Dieser musste, um eine Kollision zu verhindern stark abbremsen, wodurch er stürzte und sich leicht verletzte. Die Verkehrspolizei Waldshut (07751 8963 0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Sachverhalt, der sich vor einer Bäckerei abgespielt haben soll, beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können. Der Polizeiposten Bonndorf nimmt zu den Bürozeiten unter 07703 9325-0 Hinweise entgegen. Das Polizeirevier Waldshut (07751/8316-531) ist rund um die Uhr erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

