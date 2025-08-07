Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wyhl am Kaiserstuhl: Diebstahl von Ortschild - Zeuugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 01.08.2025 und Mittwoch, 06.08.2025, wurde im Mühlenweg in Wyhl ein Ortschild der Gemeinde Whyl durch unbekannte Täterschaft entwendet. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von rund 800 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen(Tel.: 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

JH / PR EM

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell