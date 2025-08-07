POL-FR: Wyhl am Kaiserstuhl: Diebstahl von Ortschild - Zeuugen gesucht
Freiburg (ots)
Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 01.08.2025 und Mittwoch, 06.08.2025, wurde im Mühlenweg in Wyhl ein Ortschild der Gemeinde Whyl durch unbekannte Täterschaft entwendet. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von rund 800 Euro.
Das Polizeirevier Emmendingen(Tel.: 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.
JH / PR EM
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg
Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell