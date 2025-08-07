PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pkw kollidiert mit Garagenwand

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 06.08.2025, gegen 11.10 Uhr, fuhr eine 78-jährige Pkw-Fahrerin ungebremst gegen eine Wand einer Betongarage. Die 78-Jährige fuhr in der Adolf-Senger-Straße vorwärts auf eine Parkfläche. Aufgrund eines Bedienfehlers soll sie zu viel Gas gegeben haben, fuhr über die Parkfläche hinaus und kollidierte ungebremst mit der Wand einer Betongarage. Es wurde niemand verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Schaden an der Garage sei gering.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

