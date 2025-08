POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 06.08.2025, gegen 02:00 Uhr wurde in Wehr ein 19-jähriger Opel-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Beim ihm konnte eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von fast drei Promille. Eine Blutentnahme in einem Krankenhaus wurde angeordnet und der Führerschein einbehalten. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

