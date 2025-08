Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen am Hochrhein: Verkehrsunfall mutmaßlich unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 06.08.2025 gegen 03:45 Uhr, kam ein 22-jähriger Audi-Fahrer in Hohentengen von der Fahrbahn ab, das Auto rutschte eine Böschung hinunter und kam dort nach ungefähr 10m zum Stehen. Während der Unfallaufnahme wurde beim Fahrer eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von knapp einem Promille. Eine Blutentnahme in einem Krankenhaus wurde durchgeführt und der Führerschein einbehalten.

