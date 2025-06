Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - "Ikonium" kehrt zurück vor das Polizeigebäude (Fotos)

Das vermutlich kleinste Automobilmuseum der Welt ist zurück in Lingen: Ab dem 3. Juni 2025 steht das mobile "Ikonium" erneut direkt vor dem historischen Gebäude der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim in der Georgstraße. Der Standort hat sich bereits 2023 als Publikumsmagnet erwiesen und wird auch in den kommenden Monaten historische Fahrzeuge im Wechsel präsentieren. Den Auftakt macht ein echter Klassiker: Ein VW Polo Coupé G40 - Typ 86 C wird als erstes Ausstellungsstück im Container zu sehen sein. In den folgenden Wochen dürfen sich Besucherinnen und Besucher unter anderem auf einen BMW 78 und einen Porsche 968 CS freuen. Die ausgestellten Fahrzeuge werden im Zwei- bis Drei-Wochen-Rhythmus ausgetauscht - so bleibt das "Ikonium" auch über den Sommer hinweg spannend und abwechslungsreich. Der Platz vor dem Polizeigebäude bietet eine optimale Lage, um die historischen Fahrzeuge im öffentlichen Raum zu präsentieren und Interessierten niederschwelligen Zugang zur Automobilgeschichte zu ermöglichen. Das moderne Ausstellungsformat bildet dabei einen reizvollen Kontrast zur historischen Fassade der Polizei - ein Dialog zwischen Technikgeschichte und Zeitgeschehen. Bereits bei der ersten Station des "Ikonium" in Lingen im Jahr 2023 erhielt das "Ikonium" positive Resonanz aus der Bevölkerung. Das Team hinter dem "Ikonium" und die Polizeiinspektion laden alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, die Ausstellung zu besuchen.

