POL-FR: Bad Krozingen: Mehrere Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Im Zeitraum vom Montag, 04.08.2025, 19.30 Uhr auf Dienstag, 05.08.2025, 8.30 Uhr brachen Unbekannte in das Vereinsheim des Schützenvereins Eichstetten in der Straße "Am Wannenberg" in Eichstetten ein. Die Diebe entwendeten einen geringen Bargeldbestand aus der Trinkgeldkasse, sowie Cips, Salzstangen und Computer-Elektronik. Das Polizeirevier Breisach (Tel.: 07667-9117-0) hat die Ermittlungen aufgenommen ...

