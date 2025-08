POL-FR: Hausen: Unfall zwischen Pkw und Motorrad - ein leicht Verletzter

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 05.08.2025, wurden bei dem Polizeirevier Weil am Rhein insgesamt drei Fahrraddiebstähle zur Anzeige gebracht. In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 03.08.2025, 20.30 Uhr bis Montag, 04.08.2025, 15.00 Uhr, wurde ein Pedelec der Marke Corratec entwendet. Es stand angeschlossen an einem Zaun zu einem Kellerabgang eines Hauses in dem Materaweg in Märkt. Der Neupreis des Pedelecs betrug 6.900 Euro. ...

