POL-FR: Wutöschingen: Fehler beim Überholen führt zu Sachschaden

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 05.08.2025, in dem Zeitraum zwischen 18.00 Uhr bis 20.40 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein hellgraues Sporttouring-Fahrrad der Marke Cube. Es stand verschlossen auf dem Fahrradabstellplatz beim Schwimmbad in der Eichbergstraße. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon ...

