POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert manipulierten Kleintransporter

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Mittwoch (05.03.2025) war ein 27-jähriger Mann gegen 11.30 Uhr mit seinem E-Scooter in der Zugspitzstraße unterwegs. Einer Polizeistreife fiel das blaue Versicherungskennzeichen an dessen E-Scooter auf und hielt den Mann an. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass das abgelaufene Kennzeichen nicht für ...

