Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kirmesbilanz vom Samstag

Soest (ots)

Aus polizeilicher Sicht nahm der Samstag insgesamt einen ruhigen Verlauf. Bei bestem Kirmeswetter füllte sich die Innenstadt bereits ab den Mittagsstunden mit zahlreichen Besuchern aus nah und fern. Erst im Verlauf des Nachmittages und des Abends kam es zu einigen Einsätzen. In Summe brachten die Einsatzkräfte fünf Körperverletzungen zur Anzeige sowie zwei Taschendiebstähle. Sieben Personen mussten zur Verhinderung weiterer Straftaten bzw. zur Durchsetzung von Platzverweisen in Gewahrsam genommen werden. Eine der in Gewahrsam genommenen Personen hatte bereits ein Bereichsbetretungsverbot erhalten und wurde auf dem Kirmesgelände erneut angetroffen. Eine Person leistete Widerstand gegenüber eines Polizeibeamten und verletzte diesen. Die Person wurde in Gewahrsam genommen. Der Beamte war nicht mehr dienstfähig. Ein Fahrgeschäft musste am Abend wegen eines technischen Defektes außer Betrieb genommen werden. Eine Gondel stieß innerhalb des Fahrgeschäftes gegen ein Hindernis. Eine Person wurde leicht verletzt. Ein aufgenommener Sachverhalt bezüglich der Verwendung von KO-Tropfen stellte sich als erhebliche Alkoholisierung heraus. Da die Innenstadt bereits ab den Mittagsstunden für den Verkehr gesperrt wurde, verlief die An- und Abreise der Besucher störungsfrei.

