POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Mittwochnachmittag, 06.08.2025, gegen 15:10 Uhr, ereignete sich in Emmendingen Am Sportfeld ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer.

Nachdem sich beide im Begegnungsverkehr streiften, entfernte sich der Radfahrer unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Stadtmitte.

Bei dem bislang unbekannten Fahrradfahrer handelte es sich um eine männliche Person mit braunen Haaren, welche schätzungsweise 30 Jahre alt und zum Unfallzeitpunkt schwarz bekleidet war. Zudem trug er einen roten Rucksack und schwarz-blaue Schuhe. Das Fahrrad war ein Mountainbike in der Farbe schwarz.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-5820) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem gesuchten Radfahrer geben können.

