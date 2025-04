Singen (ots) - Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall auf der Bahnhofstraße am Samstagvormittag leicht verletzt worden. Ein 81-jähriger Peugeotfahrer erkannt zu spät, dass ein vorausfahrender VW Golf an der Kreuzung Romeiastraße/Güterstraße aufgrund Rot zeigender Ampel bremste und prallte in das Heck des ...

mehr